«Торонто» обыграл «Бруклин» в первом матче плей-офф НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс». Победу в игре праздновала канадская команда — 134:110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Фред Ванвлин, набравший 30 очков и сделавший 2 подбора. Второй результат — у испанца Сержа Ибаки: 22 очка и 7 подборов. Сенегалец Паскаль Сиакам записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 11 подборов. В составе «Бруклина» лучшей результативностью отметился француз Тимоте Луваву-Кабарро, который набрал 26 очков и сделал 7 подборов. Дабл-дабл — у Джарретта Аллена: 15 очков, 12 подборов.

«Торонто» — действующий чемпион НБА.