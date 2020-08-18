«Торонто» обыграл «Бруклин» в первом матче плей-офф НБА
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Торонто Рэпторс» и «Бруклин Нетс». Победу в игре праздновала канадская команда — 134:110.
Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Фред Ванвлин, набравший 30 очков и сделавший 2 подбора. Второй результат — у испанца Сержа Ибаки: 22 очка и 7 подборов. Сенегалец Паскаль Сиакам записал на свой счёт дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 11 подборов. В составе «Бруклина» лучшей результативностью отметился француз Тимоте Луваву-Кабарро, который набрал 26 очков и сделал 7 подборов. Дабл-дабл — у Джарретта Аллена: 15 очков, 12 подборов.
«Торонто» — действующий чемпион НБА.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
17 августа 2020, понедельник. 23:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
134 : 110
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 30, Ибака - 22, Сиакам - 18, Лоури - 16, Марк Газоль - 13, Ануноби - 12, Дэвис - 11, Пауэлл - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Эрнандес
Бруклин Нетс: Луваву-Кабарро - 26, Харрис - 19, Аллен - 15, ЛеВерт - 15, Темпл - 12, Джонсон - 7, Куруч - 6, Мартин - 5, Андерсон - 3, Холл - 2, Кроуфорд, Кьоцца, Муса, Томас
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