Плей-офф НБА. Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:101.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Второй — Джейлен Браун, на счету которого 29 очков и 6 подборов. В составе «Филадельфии» дабл-дабл на свой счёт записал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, он же стал самым результативным игроком в составе «Сиксерс»: 26 очков и 16 подборов.