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Плей-офф НБА. Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»

Плей-офф НБА. Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 109:101.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Второй — Джейлен Браун, на счету которого 29 очков и 6 подборов. В составе «Филадельфии» дабл-дабл на свой счёт записал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, он же стал самым результативным игроком в составе «Сиксерс»: 26 очков и 16 подборов.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
18 августа 2020, вторник. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 29, Уокер - 19, Хэйворд - 12, Тайс - 9, Уонамэйкер - 4, Смарт - 2, Уильямс - 2, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 26, Бёркс - 18, Ричардсон - 18, Харрис - 15, Милтон - 13, Хорфорд - 6, Тибулл - 5, Pelle, Shayok, Коркмаз, Нето, О'Куинн, Робинсон, Симмонс, Скотт
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