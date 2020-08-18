Хэйворд получил травму голеностопа и покинул арену на костылях

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд не смог доиграть матч первого раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (101:109) из-за травмы голеностопа.



Хэйворд получил повреждение при борьбе за подбор в четвёртой четверти. Баскетболисту предстоит сделать МРТ, чтобы определить степень серьёзности травмы. Первоначальный диагноз Хэйворда — растяжение голеностопного сустава. Хэйворд покинул арену на костылях, поэтому прогнозы являются не слишком оптимистичными.

Хэйворд успел набрать 12 очков за проведённое время на площадке. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Второй — Джейлен Браун, на счету которого 29 очков и 6 подборов.