Хэйворд получил травму голеностопа и покинул арену на костылях
Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд не смог доиграть матч первого раунда плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (101:109) из-за травмы голеностопа.
Хэйворд получил повреждение при борьбе за подбор в четвёртой четверти. Баскетболисту предстоит сделать МРТ, чтобы определить степень серьёзности травмы. Первоначальный диагноз Хэйворда — растяжение голеностопного сустава. Хэйворд покинул арену на костылях, поэтому прогнозы являются не слишком оптимистичными.
Хэйворд успел набрать 12 очков за проведённое время на площадке. Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл: 32 очка и 13 подборов. Второй — Джейлен Браун, на счету которого 29 очков и 6 подборов.
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