Тейтум установил мощный рекорд франшизы «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум в первом матче серии плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (109:101) набрал 32 очка, 13 подборов и 3 блок-шота.
Хэйворд обновил персональные рекорды по количеству набранных очков (32) и подборов (13) в игре плей-офф. Кроме того, Джейсон (22 года 167 дней) стал самым молодым игроком в истории франшизы «Селтикс», оформившим дабл-дабл 30-10 в плей-офф. Тейтум опередил Тома Хейнсона (22 года 230 дней) и легендарного Ларри Бёрда (23 года 129 дней).
Кевин Макхейл (дважды), Роберт Пэриш, Пол Пирс и Джейсон Тейтум в игре с «Филадельфией» — единственные баскетболисты «Бостона» с 1983 года, которые сумели набрать как минимум 30 очков, 10 подборов и 3 блок-шота на стадии плей-офф.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бостон Селтикс»
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