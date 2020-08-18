Бэйлесс назвал MVP «пузыря» НБА. Это не Лиллард

Известный телеведущий Скип Бэйлесс в очередной раз поддел Дэмьена Лилларда, заявив, что MVP рестарта сезона-2019/2020 в Орландо должен был стать вовсе не лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс», а Девин Букер из «Финикс Санз».



«Вы забыли про парня, который должен был стать самым ценным игроком в «пузыре», — Девина Букера. Ему пришлось взять на себя гораздо более молодую команду, чем команда Дэмьену. И Букер привёл «Санз» к рекорду 8-0. Они просто сокрушили всех, с кем играли», — приводит слова Бэйлесса Clutch Points.



Напомним, Лиллард и Букер были также включены в символическую первую сборную НБА по итогам рестарта сезона. Компанию им составили Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Ти Джей Уоррен («Индиана Пэйсерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).