Кавай Леонард установил уникальный исторический рекорд НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в первом матче плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (118:110) набрал 29 очков, 12 подборов и 6 передач.

Леонард стал лучшим в составе своей команды в трёх ключевых статистических категориях — очкам, подборам и передачам. Леонард теперь является единственным баскетболистом в истории НБА, который становился лучшим по очкам, подборам и передачам в составе трёх разных команд на стадии плей-офф. Ранее Кавай покорял подобное достижение в составе «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Спёрс». Леонард становился чемпионом НБА в составе «Торонто» и «Сан-Антонио», а также признавался MVP финальной серии. В этом году он может выиграть третий титул с «Клипперс».

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