В первый день плей-офф установлен удивительный рекорд НБА

Команды реализовали 120 трёхочковых бросков, что является рекордным показателем за один игровой день в истории плей-офф НБА, сообщает обозреватель Джастин Кубатко на своей странице в «Твиттере».

Предыдущий рекорд составлял 94 точных трёхочковых и был установлен ​​21 апреля 2019 года. Три команды установили рекорд франшизы по реализации дальних бросков в плей-офф. «Денвер Наггетс» и «Торонто Рэпторс» совершили по 22 попадания, а «Юта Джаз» реализовала 16 дальних бросков.

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоялись 14 августа, 17 августа стартовал плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.