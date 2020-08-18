Гриффин спрогнозировал участников финала НБА

Тяжёлый форвард «Детройт Пистонс» Блэйк Гриффин считает, что в финале НБА 2020 года сыграют «Милуоки Бакс» и один из клубов Лос-Анджелеса — «Лейкерс» или «Клипперс».
«От Западной конференции финалистами станут «Лейкерс» или «Клипперс», на Востоке — «Бакс». Мы ещё даже не видели хорошей игры «Лейкерс» против «Клипперс». В первой очной встрече не было Лу Уильямса, а он очень важен для «Клипперс». Монтреза Харрелла тоже не было. Будет интересно посмотреть за игрой этих команд. Я думаю, что у «Клипперс» нет проблем внутри коллектива. Это другая команда по сравнению со временем моего выступления там, но игроки «Клипперс» всегда стремились укрепить статус франшизы и каждый год боролись за решение высоких целей в плей-офф", — приводит слова Гриффина Bleacher Report.
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