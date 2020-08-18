Дончич и Порзингис высказались о неоднозначном судействе в матче «Даллас» — «Клипперс»

Игроки «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис и Лука Дончич прокомментировали судейские решения в первом матче серии стартового раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (110:118).



Порзингис был удалён, после того как вступился за Дончича. Кристапс в третьей четверти получил второй технический фол за толчок Маркуса Морриса.

«Конечно, второй технический фол был незаслуженным. Мы лишь немного повыясняли отношения. Я увидел, что Маркус Моррис пош`л на Луку, и среагировал. Это был продуманный ход «Клипперс». Мне нужно быть умнее и контролировать свои эмоции в следующий раз», – сказал Порзингис после матч.



Дончич назвал удаление партнёра незаслуженным.



«Кристапс заступился за меня. Не только я, но и вся команда оценила этот поступок. Не думаю, что было справедливо удалять его с площадки, особенно в плей-офф», – отметил Дончич.