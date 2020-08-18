Гомельский назвал главную ошибку Диваца в «Сакраменто»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на решение «Сакраменто Кингз» уволить Владе Диваца с поста генерального менеджера.



«С самого начала я хотел бы признаться в том, что мои симпатии были и остаются на стороне Владе Диваца. Он был классным игроком, он глубоко разбирается в современном баскетболе и, главное, искренне хотел, чтобы его „Сакраменто“ вернулся в число лучших клубов НБА.

Примером для него служила та команда «Кингз», за которую играл он сам в компании с Уэббером и другими игроками, которые побеждали и на классе, и на характере. А самой большой ошибкой Диваца на посту генменеджера, с моей точки зрения, было то, что он включал в состав помощников и советников тех людей, которым доверял, но не тех, которые были лучшими в своей работе.

В первую очередь это касается всего отдела селекции. Это чисто персональная ошибка, но вполне естественная. Гораздо легче принимать решения, когда руководитель окружён единомышленниками, а не людьми, которые могут высказать своё мнение, не совпадающее с его взглядами на развитие команды. А хороших, полезных решений было много. Например, подписание Богдана Богдановича, подписание Бэгли и так далее", — написал Гомельский на своём сайте.