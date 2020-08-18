Маркус Моррис считает, что Порзингиса незаслуженно удалили с площадки
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис после первого матча плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (118:100, 1-0 в серии) заявил, что «большой» соперников Кристапс Порзингис не заслуживал получить два технических фола.
Порзингис толкнул Морриса, заступившись за одноклубника Луку Дончича, за что получил второй технический фол и был удалён с площадки в начале третьей четверти.
«Порзингис не заслуживал удаления. Не считаю, что он сделал достаточно для получения технических фолов. Мне бы хотелось, чтобы он играл дальше, потому что это плей-офф. Никого не стоит удалять с площадки во время матчей плей-офф. Это не моя вина, однако я не считаю, что всё в этой ситуации было настолько серьёзно», – приводит слова Морриса Clutch Points.
- 18 августа 2020
-
19:00
-
18:59
-
18:07
-
17:46
-
17:39
-
17:32
-
17:23
-
15:31
-
14:07
-
13:11
-
13:10
-
11:49
-
11:44
-
11:25
-
11:16
-
11:01
-
10:31
-
09:43
-
08:27
-
07:55
-
07:49
-
07:34
-
07:11
-
07:00
-
04:45
-
04:20
-
02:42
-
01:56
-
00:04
- 17 августа 2020
-
23:53
-
23:49
-
23:31
-
23:26
-
23:01
-
21:05
Партнерский контент