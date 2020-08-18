Маркус Моррис считает, что Порзингиса незаслуженно удалили с площадки

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис после первого матча плей-офф НБА с «Даллас Маверикс» (118:100, 1-0 в серии) заявил, что «большой» соперников Кристапс Порзингис не заслуживал получить два технических фола.

Порзингис толкнул Морриса, заступившись за одноклубника Луку Дончича, за что получил второй технический фол и был удалён с площадки в начале третьей четверти.



«Порзингис не заслуживал удаления. Не считаю, что он сделал достаточно для получения технических фолов. Мне бы хотелось, чтобы он играл дальше, потому что это плей-офф. Никого не стоит удалять с площадки во время матчей плей-офф. Это не моя вина, однако я не считаю, что всё в этой ситуации было настолько серьёзно», – приводит слова Морриса Clutch Points.