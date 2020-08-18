Президент РФБ будет избран на четырехлетний срок, а не до Олимпиады в Токио

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) будет избран 20 августа на четыре года, а не на срок до Олимпиады в Токио, сообщает «Р-Спорт».

Выборы президента РФБ состоятся 20 августа в рамках очередной выборной конференции организации. На пост претендуют возглавляющий РФБ с 2015 года Андрей Кириленко и спортивный функционер, в прошлом главный тренер клуба мужской Суперлиги 1 «Восток-65» Эдуард Сандлер. Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«20 августа президент будет избираться на четырёхлетний срок», — заявил председатель рабочей группы по подготовке и проведению выборной конференции РФБ, олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов, отвечая на вопрос, пройдут ли в течение шести месяцев после Игр в Токио ещё одни выборы главы РФБ.