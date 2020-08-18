Назван срок, который пропустит Гордон Хэйворд
В ночь на 18 августа по московскому времени «Бостон Селтикс» провёл первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс». Команда из Массачусетса выиграла со счётом 109:101, но понесла ощутимую потерю. В четвёртой четверти повреждение получил лёгкий форвард Гордон Хэйворд и покинул арену на костылях.
Баскетболист прошёл углублённое обследование. Оно подтвердило травму голеностопа. По предварительным оценкам, повреждение вынудит Хэйворда оставаться вне игры около четырёх недель, сообщает Hoopsrumors.
В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Гордон успел принять участие в 52 встречах, набирая в них по 17,5 очка, собирая по 6,7 подбора, совершая по 4,1 передачи и 0,7 перехвата.
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