«Бавария» завершила комплектование состава на сезон

Защитник Робин Амайзе будет выступать за «Баварию» в следующем сезоне, сообщил немецкий клуб на официальной странице в «Твиттере».



26-летний немецкий защитник принадлежал «Баварии». В прошлом сезоне играл в аренде в «Ольденбурге». «Бавария» решила продлить с ним контракт до 2022 года. Амайзе набирал 7,7 очка в прошлом сезоне Еврокубка. «Бавария» объявила, что продление соглашения с Амайзе завершает комплектование состава команды на следующий сезон Евролиги и чемпионата Германии.

В межсезонье состав немецкого клуба пополнили Ник Уэйлер-Бэбб, Джален Рейнольдс, Джаджуан Джонсон, Малкольм Томас и Уэйд Болдуин. Кроме того, «Бавария» объявила о назначении итальянского специалиста Андреа Тринкьери на пост главного тренера. Тринкьери сменил Оливера Костича, который не смог выиграть чемпионат Германии в сезоне-2019/2020.