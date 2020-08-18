Эксперт: Энтони Дэвис не входит в топ-5 игроков НБА
Обозреватель Джален Роуз выразил точку зрения, что один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не входит в пятёрку лучших баскетболистов лиги.
«Мне нравится Энтони Дэвис. Но он находится в пределах шестого-восьмого места в лиге, он не принадлежит к числу топ-5. Да, он входит в первую сборную звёзд НБА, но мы говорим о пяти лучших игроках лиги. Энтони нужно делать больше. Убеждён, что ему нужно прибавлять, чтобы о нём говорили, как об игроке из топ-5.
В этом сезоне он будет выступать на большой сцене, он будет играть в плей-офф вместе с Леброном Джеймсом. Думаю, для него это возможность", — приводит слова Роуза Fadeaway World.
Напомним, что Энтони Дэвис проводит первый сезон в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
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