Шенгелия рассказал, почему решил перейти в ЦСКА

Новичок ЦСКА тяжёлый форвард Торнике Шенгелия заявил, что желание внести изменения в карьере привело к переходу из «Басконии» в «армейский» клуб.
«Переговоры шли довольно долго, поэтому было время подумать. Думаю, достиг всего с предыдущей командой. Пришло время что-то изменить в карьере, покинуть чемпионат Испании. Рад, что перешел в состав действующего чемпиона Евролиги, в стан одной из лучших команд в Европе. В команде очень сильный состав, мы обязаны бороться за «Финал четырех», а дальше посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Шенгелии «Матч ТВ».
В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.
- 18 августа 2020
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