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Никола Вучевич установил феноменальный рекорд НБА в 21-м веке

Никола Вучевич установил феноменальный рекорд НБА в 21-м веке
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (122:110, 1-0 в серии) оформил дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов.

Вучевич за всю игру не исполнил ни одного штрафного броска. Центровой «Мэжик» показал рекордную результативность для плей-офф НБА в 21-м веке среди баскетблистов, которые ни разу не становились на линию штрафных. Единственные игроки в истории лиги, которые набрали больше очков без штрафных, выступали в прошлом столетии. Это Чак Персон (39 очков, 28 апреля 1991 гогда) и Лу Хадсон (36 очков, 25 марта 1970 года).

Кроме того, Вучевич стал первым игроком франшизы «Орландо», оформившим дабл-дабл 30-10, после центрового Дуайта Ховарда в 2011 году.

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