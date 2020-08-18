«Орландо» установил фантастическое достижение НБА за последние полвека

На арене «Эйч-Пи Филд Хаус» завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф между победителем Восточной конференции «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Невзирая на статус фаворита, подопечные Майка Буденхольцера проиграли со счётом 110:122.

В регулярном чемпионате Восточной конференции «Орландо» занял восьмое место в турнирной таблице с процентом побед 45,2%. Подопечные Стива Клиффорда одержали победу над сеяным под первым номером «Милуоки», став командой с самым низким процентом побед, выигравшей в первом матче плей-офф за последние 54 года. За всю историю НБА только «Атланта Хоукс» в 1966 году одерживала победу в первой игре плей-офф с более низкий процентом выигрышей в регулярном чемпионате (45,0%), чем у «Мэджик».