«Лейкерс» установили второй исторический антирекорд НБА в первом матче плей-офф

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 100:93.
«Лейкерс» реализовали 5 из 32 трёхочковых бросков в игре с «Трэйл Блэйзерс». Это второй худший процент точности из-за дуги в игре плей-офф для команд, исполнивших не менее 30 трёхочковых попыток в истории НБА. Хуже был только показатель «Оклахома-Сити Тандер» в прошлогодней серии первого раунда против «Портленда» — 5 попаданий при 33 попытках. Тогда «Трэйл Блэйзерс» удалось пройти в следующую стадию.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
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