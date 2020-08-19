Гомельский высказался о провалах «Лейкерс» и «Милуоки» в первых матчах плей-офф НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о поражениях «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс» в стартовых матчах серий плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Орландо Мэджик».

«Несмотря на поражение в первом матче, «Лейкерс» остаются фаворитами в серии. Я не отношусь к их поклонникам, но команда хорошо укомплектована, а единственная слабая позиция — разыгрывающий. Однако Леброн может и совмещать. Нужна поддержка от игроков «скамейки». В матче с «Портлендом» откровенно плохо сыграли Карузо, Макги и Колдуэлл-Поуп. Тренеру Вогелю придётся подумать над более эффективной ротацией состава и над тем, как притормозить Лилларда. Карузо явно с ним не справлялся. «Портленд» не превосходил «Лейкерс» в скорости, хотя и моложе по составу. А вот в желании — превосходил. Значит, у «Лос-Анджелеса» есть необходимость прибавить и в мотивации. Думаю, что серию «Лейкерс» выиграет. А вот шансы на титул не более 15 процентов.



«Милуоки» мечтали выиграть этот матч на классе. Оказалось, что одного класса маловато. Надо ещё и пахать в защите, бороться за отскоки в нападении, забивать очки второго шанса, страховать своего центра хотя бы со стороны лицевой (то есть успевать на такую подстраховку). Думаю, что тренер Буденхольцер недоработал перед игрой. Но в целом «Милуоки» остаётся фаворитом в этой серии и в чемпионате в целом», — написал Гомельский на своём сайте.