Баркли объяснил, почему Харден — лучший игрок один на один, чем Брайант и Джордан

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли заявил, что считает Джеймса Хардена лучшим игроком один на один.



«Джеймс Харден — лучший игрок один на один, которого я когда-либо видел в своей жизни. Какими бы крутыми ни были Майкл Джордан и Коби Брайант, хоть они и величайшие, но они никогда так не бросали трёхочковые, как Джеймс. Харден — лучший игрок один на один», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Харден реализовал не менее 200 трёхочковых и 600 штрафных бросков в каждом из последних шести сезонов. Ни один другой игрок в истории НБА не делал этого даже дважды подряд. Один раз за карьеру подобное совершали только Гилберт Аренас и Расселл Уэстбрук.