Президент «Барселоны» прояснил ситуацию с подписанием Пау Газоля

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу в эфире клубного ТВ исключил возможность подписания клубом Пау Газоля. По его словам, команда не может позволить себе такого дорогого игрока.
«Газоль — человек, который нам очень помог, он посол «Барселоны» и представляет нас в Соединённых Штатах. Он — звезда НБА, и «Барса» вряд ли сможет заплатить за него цену, которую он стоит», — цитирует Бартомеу Eurohoops.
Напомним, что у «Барселоны» сейчас один из самых высокооплачиваемых ростеров в европейском баскетболе.
Большую часть профессиональной карьеры Пау Газоль провёл в НБА, выступая в составе «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Испанец дважды выигрывал титул чемпиона НБА в составе «Лейкерс». В настоящий момент он является свободным агентом. Газоль, которому 6 июля исполнилось 40 лет, не играл больше года. Его последний матч состоялся 10 марта 2019 года.
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