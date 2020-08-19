Карри отреагировал на слова Смита о том, что его бросок хуже, чем у Лилларда
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на слова Кенни Смита о том, что Дэмьен Лиллард обладает лучшим броском, чем он.
После матча между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в эфире TNT Кенни Смит сказал: «Я не думаю, что ты можешь бросать так же, как Лиллард, Стеф. Я хочу посмотреть на это, когда ты вернёшься».
«Люблю тебя, Кенни, но ты спятил», — написал Стефен Карри в своём «твиттере».
Карри не принимает участия в рестарте сезона НБА, поскольку «Голден Стэйт» занимал последнее место в Западной конференции на момент приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса в марте. Напомним, в рестарте сезона НБА в Орландо приняли участие 22 команды лиги.
- 19 августа 2020
-
18:25
-
18:21
-
16:11
-
15:32
-
14:27
-
13:26
-
12:19
-
11:27
-
10:23
-
09:59
-
09:06
-
08:48
-
08:26
-
08:09
-
08:07
-
08:02
-
07:52
-
07:45
-
07:39
-
07:02
-
04:20
-
02:37
-
00:47
-
00:16
-
00:09
-
00:03
- 18 августа 2020
-
23:49
-
23:45
-
23:38
-
23:15
-
22:43
-
21:53
-
21:48
-
20:42
-
19:59
Партнерский контент