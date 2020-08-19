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Карри отреагировал на слова Смита о том, что его бросок хуже, чем у Лилларда

Карри отреагировал на слова Смита о том, что его бросок хуже, чем у Лилларда
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на слова Кенни Смита о том, что Дэмьен Лиллард обладает лучшим броском, чем он.

После матча между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в эфире TNT Кенни Смит сказал: «Я не думаю, что ты можешь бросать так же, как Лиллард, Стеф. Я хочу посмотреть на это, когда ты вернёшься».

«Люблю тебя, Кенни, но ты спятил», — написал Стефен Карри в своём «твиттере».

Карри не принимает участия в рестарте сезона НБА, поскольку «Голден Стэйт» занимал последнее место в Западной конференции на момент приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса в марте. Напомним, в рестарте сезона НБА в Орландо приняли участие 22 команды лиги.

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