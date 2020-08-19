Шенгелия рассказал, как убедил Хэкетта отдать ему свой номер в ЦСКА

Новичок ЦСКА Торнике Шенгелия рассказал, как он убедил Дэниэла Хэккетта отдать ему 23-й игровой номер.



«Это ничего не имеет общего с моим отцом. Мне нравится этот номер. Один из лучших баскетболистов всех времён выступал под ним. Это что-то личное, и я не хочу об этом говорить. Когда настанет подходящее время, я объясню это. Хэккетт — потрясающий парень. Когда я позвонил ему, чтобы спросить, не может ли он отдать мне 23-й номер, он даже не дал мне договорить и ответил, что нет никаких проблем. Кроме того он сказал, что уважает и ценит меня как игрока и что хочет, чтобы я чувствовал себя комфортно в моей новой команде, и если этот номер сделает меня счастливым, то нет никакой проблемы.



Я был очень счастлив. Я не мог обнять его по телефону, но окажись он рядом, я бы обнял его. Хочу ещё раз поблагодарить Даниэля и сказать, что для меня большая честь играть под номером, под которым играет такой великий человек. Он скоро получит прекрасный подарок, который я для него приготовил», — приводит слова Шенгелии Eurohoops.