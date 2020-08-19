Крис Пол: мы с Харденом не разговариваем и не общаемся

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол рассказал о своём общении с Джеймсом Харденом.
«Мы не разговариваем и не общаемся, но всё хорошо. Я желаю ему всего наилучшего. Иногда у вас есть такие товарищи по команде, с которыми вы общаетесь только какое-то время, и это нормадльно. Мы желаем друг другу успехов, так что это не значит, что мы должны быть врагами», — приводит слова Криса Пола Fadeaway World.
Напомним, в первом раунде плей-офф НБА играют следующие пары: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
Первые матчи плей-офф во всех восьми сериях уже состоялись.
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