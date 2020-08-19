Леброн Джеймс присоединился к команде Джо Байдена на президентских выборах США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс присоединился к команде кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, сообщает TMZ Sports. Леброн будет вести активную поддержку Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалы Харрис, чтобы отобрать власть у действующего главы государства Дональда Трампа на осенних президентских выборах.

«Мы живём во время, когда нам нужны перемены. Для перемен главное — лидерство, а лидерство начинается сверху. Поддержка Байдена на выборах — это то, что не нужно объяснять», — заявил Джеймс.

Джеймс является одним из самых активных критиков Дональда Трампа среди действующих игроков НБА. На прошлых выборах в 2016 году Джеймс поддерживал Хиллари Клинтон, сопернику республиканца Трампа от демократической партии.