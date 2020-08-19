Леброн Джеймс присоединился к команде Джо Байдена на президентских выборах США

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс присоединился к команде кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, сообщает TMZ Sports. Леброн будет вести активную поддержку Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалы Харрис, чтобы отобрать власть у действующего главы государства Дональда Трампа на осенних президентских выборах.
«Мы живём во время, когда нам нужны перемены. Для перемен главное — лидерство, а лидерство начинается сверху. Поддержка Байдена на выборах — это то, что не нужно объяснять», — заявил Джеймс.
Джеймс является одним из самых активных критиков Дональда Трампа среди действующих игроков НБА. На прошлых выборах в 2016 году Джеймс поддерживал Хиллари Клинтон, сопернику республиканца Трампа от демократической партии.
- 19 августа 2020
-
22:33
-
21:57
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
18:25
-
18:21
-
16:11
-
15:32
-
14:27
-
13:26
-
12:19
-
11:27
-
10:23
-
09:59
-
09:06
-
08:48
-
08:26
-
08:09
-
08:07
-
08:02
-
07:52
-
07:45
-
07:39
-
07:02
-
04:20
-
02:37
-
00:47
-
00:16
-
00:09
-
00:03
- 18 августа 2020
-
23:49
-
23:45
-
23:38
-
23:15