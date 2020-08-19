В «Лейкерс» отреагировали на один из худших процентов точности за всю историю плей-офф НБА

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма и главный тренер команды Фрэнк Вогель прокомментировали поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс». В этом матче «Лейкерс» реализовали 5 из 32 трёхочковых бросков.



«Нам нужно стереть этот матч из памяти. Это часть уверенности в себе. Если вы промахнётесь десять раз подряд или десять раз подряд попадёте, то должны забыть об этом и продолжать бросать. Мне нравится говорить: бросай, пока не станет жарко. Думаю, у нас есть такая возможность», — приводит слова Кайла Кузмы Clutch Points.



«Нужно оставаться терпеливыми. Стоит доверять процентам, закону средних числе и продолжать работать с нашими ребятами для того, чтобы сохранить спокойствие», — добавил главный тренер команды Фрэнк Вогель.



Напомним, встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 100:93 в пользу «Портленд Трэйл Блэйзерс».