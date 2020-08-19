Пирс: Леброн не должен претендовать на звание величайшего игрока, если не выиграет титул

Легенда «Бостон Селтикс», ныне эксперт ESPN Пол Пирс заявил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не может участвовать в споре за звание величайшего игрока в истории НБА, если не выиграет титул в этом сезоне.
«Леброн не входит в топ-5 лучших баскетболистов в истории. Если «Лейкерс» не выиграют титул, не говоря уже о проигрыше в первом раунде, больше не хочу слышать имени Леброна в разговорах о величайшем игроке», – приводит слова Пирса USA Today.
«Лейкерс» уступают «Портленд Трэйл Блэйзерс» в серии первого раунда плей-офф со счётом 0-1.
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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