Юсуф Нуркич покорил выдающийся рекорд Шакила О'Нила в XXI веке

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич набрал 16 очков и 15 подборов в первом матче плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:93).

Нуркич оформил дабл-дабл уже в первой четверти. Центровой «Трэйл Блэйзерс» стал вторым игроком в XXI веке, оформившим дабл-дабл в первой четверти матча плей-офф, присоединившись к Шакилу О'Нилу (2001 год).

Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоялись 14 августа, а 17-го стартовал плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.