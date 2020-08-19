Ведищев: на предстоящих выборах поддержу кандидатуру Андрея Кириленко

Президент Федерации баскетбола Краснодарского края и ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением по поводу выборов президента РФБ, которые состоятся 20 августа.
«На предстоящих выборах поддержу кандидатуру Андрея Кириленко. Он принял федерацию в очень непростой период — нужно было с нуля формировать новую команду управленцев и настраивать работу организации для решения глобальных задач, которые стоят перед РФБ. Да, проблем в баскетболе еще очень много. Нужно контролировать институт сборных, требуется омоложение состава основной национальной команды и серьезная подготовка тренерских кадров. Необходимо влиять на улучшение финансирования спортивных школ в стране, делать так, чтобы их становилось больше. Но это не повод играть в нашу любимую игру – искать виноватых. РФБ уже сделала многое, в первую очередь улучшило имидж нашего спорта, подняла на серьезный уровень олимпийскую дисциплину баскетбола 3х3, наладила контакт с региональными федерациями. Проводились тренерские семинары, были организованы фестивали баскетбола.
Но главное, при личном участии Андрея Кириленко был дан зеленый свет нашему флагманскому проекту – академии. Именно на встрече с президентом РФБ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал нашу идею создания в Краснодаре баскетбольного центра на 700 учащихся. К ее реализации приступим уже в ближайшее время. Добавлю, что выполнять работу за руководителей местных федераций президент РФБ не должен. Федерация может максимально помогать региональным центрам, в первую очередь тем, где есть люди, которые могут развивать наш вид спорта. На местах должны быть кадры, которые могут привлечь спонсора, умеют вести диалог с властью – министерствами, правительством региона.
Работы предстоит много, и она ведется. Нужна стабильность, нужно созидать и преумножать, а не разваливать и строить с нуля. Баскетболу нужна системная и влиятельная поддержка, чтобы наш спорт, как одна из самых популярных и зрелищных игр в мире, получил в регионах еще больше внимания и признания. Работу, проделанную Кириленко и его командой, как руководитель региональной федерации баскетбола, оцениваю положительно. Как уже сказал, буду поддерживать кандидатуру Андрея Геннадьевича. Уверен, он стал опытным функционером, и его второй срок на месте руководителя будет еще продуктивнее", — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локо».
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