Перкинс выделил двух лучших игроков НБА после рестарта сезона

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал Дэмьена Лилларда и Джеймса Хардена лучшими игроками НБА после возобновления сезона.
«Сейчас я не знаю, кто лучший игрок НБА из Дэмьена Лилларда и Джеймса Хардена. Они оба устроили настоящее шоу в пузыре!», — написал КЕндрик Перкинс в своём «твиттере».
Джеймс Харжен за время выступлений в «пузыре» НБА провёл семь матчей, набирая в среднем 34,1 очка, отдавая 8,9 передачи и совершая 8,3 подбора за 34,5 минуты игрового времени.
Лиллард набирал в среднем 37,3 очка, отдавал 9,6 результативной передачи и совершал 4,3 подбора за игру.
Напомним, в первом раунде плей-офф НБА играют следующие пары: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз», «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс», «Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс», «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» и «Милуоки Бакс» — «Орландо Мэджик».
Первые матчи плей-офф во всех восьми сериях уже состоялись.
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