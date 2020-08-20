Дабл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном»

Завершился второй матч 1/4 финала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» и «Филадельфию Сиксерс». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 128:101.

Самым результативным в составе победителем стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка. Кемба Уокер набрал 22 очка. Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт стал 2-0 в серии до четырёх побед.

Ранее «Денвер Наггетс» потерпел поражение в матче с «Ютой Джаз». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой «Юты» со счётом 124:105. Счёт в серии стал 1:1.