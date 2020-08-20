Дабл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном»
Завершился второй матч 1/4 финала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» и «Филадельфию Сиксерс». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 128:101.
Самым результативным в составе победителем стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка. Кемба Уокер набрал 22 очка. Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.
Таким образом, счёт стал 2-0 в серии до четырёх побед.
Ранее «Денвер Наггетс» потерпел поражение в матче с «Ютой Джаз». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой «Юты» со счётом 124:105. Счёт в серии стал 1:1.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 августа 2020, четверг. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уокер - 22, Браун - 20, Кантер - 10, Смарт - 10, Уильямс - 9, Уонамэйкер - 7, Лэнгфорд - 6, Грин - 3, Оджелей - 3, Фалль - 3, Тайс - 2, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Хэйворд, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Ричардсон - 18, Милтон - 14, Харрис - 13, Скотт - 6, Нето - 5, Хорфорд - 4, Коркмаз - 3, Бёркс - 2, Тибулл - 2, Pelle, Shayok, О'Куинн, Робинсон, Симмонс
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
19 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 124
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 28, Маррей - 14, Моррис - 10, Грант - 8, Дозьер - 5, Дэниелс - 5, Миллсэп - 5, Bol - 2, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Крэйг, Кук, Пламли, Харрис, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 26, Гобер - 19, Инглс - 18, О'Нил - 9, Ньянг - 7, Morgan - 5, Мудиай - 5, Брэдли - 3, Они - 2, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Уильямс-Госс
- 20 августа 2020
-
04:35
-
00:57
- 19 августа 2020
-
23:52
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
22:56
-
22:33
-
21:57
-
21:32
-
21:10
-
20:52
-
18:25
-
18:21
-
16:11
-
15:32
-
14:27
-
13:26
-
12:19
-
11:27
-
10:23
-
09:59
-
09:06
-
08:48
-
08:26
-
08:09
-
08:07
-
08:02
-
07:52
-
07:45
-
07:39
-
07:02
-
04:20
-
02:37
-
00:47
Партнерский контент