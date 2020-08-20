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Дабл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном»

Дабл-дабл Эмбиида не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Завершился второй матч 1/4 финала Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» и «Филадельфию Сиксерс». Игра состоялась в Киссимми на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 128:101.

Самым результативным в составе победителем стал Джейсон Тейтум, который записал в свой актив 33 очка. Кемба Уокер набрал 22 очка. Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт стал 2-0 в серии до четырёх побед.

Ранее «Денвер Наггетс» потерпел поражение в матче с «Ютой Джаз». Игра прошла в Реюньоне на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и закончилась победой «Юты» со счётом 124:105. Счёт в серии стал 1:1.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
20 августа 2020, четверг. 01:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Уокер - 22, Браун - 20, Кантер - 10, Смарт - 10, Уильямс - 9, Уонамэйкер - 7, Лэнгфорд - 6, Грин - 3, Оджелей - 3, Фалль - 3, Тайс - 2, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Хэйворд, Эдвардс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 34, Ричардсон - 18, Милтон - 14, Харрис - 13, Скотт - 6, Нето - 5, Хорфорд - 4, Коркмаз - 3, Бёркс - 2, Тибулл - 2, Pelle, Shayok, О'Куинн, Робинсон, Симмонс
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
19 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
105 : 124
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 28, Маррей - 14, Моррис - 10, Грант - 8, Дозьер - 5, Дэниелс - 5, Миллсэп - 5, Bol - 2, Бартон, Бэйтс-Диоп, Вонле, Крэйг, Кук, Пламли, Харрис, Чанчар
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 26, Гобер - 19, Инглс - 18, О'Нил - 9, Ньянг - 7, Morgan - 5, Мудиай - 5, Брэдли - 3, Они - 2, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Уильямс-Госс
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