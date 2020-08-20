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Дабл-даблы Кавая и Джорджа не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Далласом»

Дабл-даблы Кавая и Джорджа не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Далласом»
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой номинальных гостей – игроков «Маверикс» – 127:114. Счёт в серии стал равным – 1-1.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, отметившийся дабл-даблом из 35 очков, 10 подборов и 2 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» на счету Пола Джорджа – 14 очков, 10 подборов и 2 передачи.

Наибольший вклад в победу «Маверикс» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, который имел возможность сделать трипл-дабл. Ему удалось набрать 28 очков и совершить 8 подборов и 7 передач.

Третья встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 22 августа. Начало матча – в 04:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 августа 2020, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 35, Л. Уильямс - 23, Джордж - 14, Моррис - 14, Джексон - 11, Харрелл - 10, Зубац - 3, Грин - 2, Шамет - 2, Coffey, Беверли, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Порзингис - 23, Хардуэй-младший - 17, Бёрк - 16, Карри - 15, Марьянович - 13, Финни-Смит - 8, Клебер - 4, Райт - 3, Cleveland, Reaves, Бареа, Джексон, Кидд-Гилкрист, Ли, Пауэлл
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