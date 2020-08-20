Дабл-даблы Кавая и Джорджа не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Далласом»

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой номинальных гостей – игроков «Маверикс» – 127:114. Счёт в серии стал равным – 1-1.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, отметившийся дабл-даблом из 35 очков, 10 подборов и 2 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» на счету Пола Джорджа – 14 очков, 10 подборов и 2 передачи.

Наибольший вклад в победу «Маверикс» внёс словенский разыгрывающий Лука Дончич, который имел возможность сделать трипл-дабл. Ему удалось набрать 28 очков и совершить 8 подборов и 7 передач.

Третья встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 22 августа. Начало матча – в 04:00 мск.