Лука Дончич побил феноменальное достижение Карима Абдул-Джаббара

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич во втором матче первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114) набрал 28 очков, 8 подборов и 7 передач за 28 минут на площадке.
За первые два матча плей-офф Дончич набрал в сумме 70 очков, побив выдающееся достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара (69 очков). Лука показал вторую в истории результативность в истории в двух дебютных играх плей-офф. Больше только у Джорджа Микана — 75 очков. Получить большее количество игрового времени и прейзойти рекорд Микана Дончичу помешал перебор фолов. Лука быстро получил 5 персональных замечаний, из-за чего был вынужден значительный период провести на скамейке.
«Даллас» сравнял счёт в серии с «Клипперс» — 1:1.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».
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