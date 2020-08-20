Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джейсон Тейтум установил исторический рекорд НБА и превзошёл Ларри Бёрда

Джейсон Тейтум установил исторический рекорд НБА и превзошёл Ларри Бёрда
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во втором матче серии плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (128:101) набрал 33 очка, 5 подборов и 5 передач.

Тейтум побил исторический рекорд Клея Томпсона, став самым молодым игроком НБА с 8 точными трёхочковыми в матче плей-офф. Джейсону понадобилось 12 попыток, чтобы забросить такое количество бросков из-за дуги. 22-летний Тейтум стал самым молодым игроком в истории франшизы «Селтикс» с двумя матчами подряд с результативностью более 30 очков в плей-офф, что позволило ему превзойти легендарного Ларри Бёрда. Кроме того, Тейтум теперь является самым молодым игроком в истории «Бостона», сделавшим статистику 30-5-5 в плей-офф.

«Бостон» в серии с «Филадельфией» повёл 2-0.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020