Джейсон Тейтум установил исторический рекорд НБА и превзошёл Ларри Бёрда

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во втором матче серии плей-офф НБА с «Филадельфией Сиксерс» (128:101) набрал 33 очка, 5 подборов и 5 передач.
Тейтум побил исторический рекорд Клея Томпсона, став самым молодым игроком НБА с 8 точными трёхочковыми в матче плей-офф. Джейсону понадобилось 12 попыток, чтобы забросить такое количество бросков из-за дуги. 22-летний Тейтум стал самым молодым игроком в истории франшизы «Селтикс» с двумя матчами подряд с результативностью более 30 очков в плей-офф, что позволило ему превзойти легендарного Ларри Бёрда. Кроме того, Тейтум теперь является самым молодым игроком в истории «Бостона», сделавшим статистику 30-5-5 в плей-офф.
«Бостон» в серии с «Филадельфией» повёл 2-0.
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