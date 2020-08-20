Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок, сообщает официальный сайт федерации.



Выборы главы РФБ прошли сегодня, 20 августа. Соперником Кириленко на выборах был Эдуард Сандлер. За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата отчётно-выборной конференции. За Сандлера отдали голоса 16 делегатов.



Кириленко — бронзовый призёр Олимпийских игр (2012), чемпион Европы (2007), трёхкратный чемпион России (1999, 2000, 2012), двукратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 2015), MVP регулярного сезона Евролиги (2012), участник Матча всех звёзд НБА (2004), лидер регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005), 3 раза входил в сборную звёзд защиты НБА (2006 — первая сборная, 2004 и 2005 — вторая сборная). Он завершил карьеру игрока в июне 2015 года, а уже в августе был избран президентом РФБ.