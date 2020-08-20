Воронов: не думаю, что в Европе есть такой же Диснейленд, как в США
Баскетболист подмосковных «Химок» Евгений Воронов поделился мыслями о том, почему Евролига в итоге не доиграла турнир в минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса.
«Не думаю, что в Европе есть такой же Диснейленд, как в США. Возможно, что-то подобное и имеется, но для этого нужно очень много денег, что крайне затратно в финансовом плане. Подозреваю, что львиную долю дохода и Евролиги, и клубов составляет продажа билетов, а также телетрансляций. Конечно, такая идея возможна, но была ли готова Евролига понести такие финансовые затраты, чтобы доиграть сезон – большой вопрос. Наверное, самым правильным решением было отменить оставшуюся часть чемпионата», — приводит слова Воронова официальный сайт подмосковной команды.
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