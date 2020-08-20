«Никс» наметили звездную цель на межсезонье

Команда НБА «Нью-Йорк Никс» нацелится на подписание контракта с Донованом Митчеллом, сообщает Forbes. По информации источника, ожидается, что «Юта Джаз» продлит контракт с Митчеллом, однако «Нью-Йорк» хочет поторговаться за игрока, поскольку у команды нет лидеров, кроме Эр Джей Барретта и Митчелла Робинсона.



Накануне Митчелл установил рекорд — в первых двух матчах плей-офф НБА набрал 87 очков и отдал 15 передач, тем самым повторив уникальное достижение. До Митчелла набрать 80+ очков и 15+ передач за первые два матча плей-офф НБА удавалось лишь двум баскетболистам: в 1965 году — Джерри Уэсту (101 очко, 17 передач), в 1995-м – Майклу Джордану (80 очков, 15 передач).



Во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции «Юта» обыграла «Денвер Наггетс» — 124:105. Счёт в серии стал 1-1.