ФИБА поздравила Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ

После объявления итогов выборов президента Российской федерации баскетбола одними из первых с переизбранием Андрея Кириленко поздравили руководители Международной федерации баскетбола. В адрес Кириленко пришло поздравительное письмо за подписью президента ФИБА Хамане Ньянга и генерального секретаря Андреаса Заглиса.



«Уважаемый господин президент, уважаемый Андрей!



Сердечно и искренне поздравляем вас с переизбранием на должность президента Российской федерации баскетбола. Желаем всего наилучшего в продолжении работы на этом посту.



С воодушевлением ждём продолжения тесного сотрудничества в продвижении и развитии нашего вида спорта в России и мире. Желаем здоровья и безопасности вам и сотрудникам вашей федерации», — приводит текст письма официальный сайт РФБ.