ФИБА поздравила Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ

После объявления итогов выборов президента Российской федерации баскетбола одними из первых с переизбранием Андрея Кириленко поздравили руководители Международной федерации баскетбола. В адрес Кириленко пришло поздравительное письмо за подписью президента ФИБА Хамане Ньянга и генерального секретаря Андреаса Заглиса.
«Уважаемый господин президент, уважаемый Андрей!
Сердечно и искренне поздравляем вас с переизбранием на должность президента Российской федерации баскетбола. Желаем всего наилучшего в продолжении работы на этом посту.
С воодушевлением ждём продолжения тесного сотрудничества в продвижении и развитии нашего вида спорта в России и мире. Желаем здоровья и безопасности вам и сотрудникам вашей федерации», — приводит текст письма официальный сайт РФБ.
- 20 августа 2020
-
21:26
-
21:05
-
20:58
-
20:36
-
19:58
-
19:51
-
19:30
-
19:05
-
17:49
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
14:45
-
13:50
-
12:59
-
11:49
-
11:27
-
10:29
-
09:43
-
08:55
-
07:50
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
04:35
-
00:57
- 19 августа 2020
-
23:52
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
22:56
-
22:33
-
21:57
-
21:32