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ФИБА поздравила Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ

ФИБА поздравила Андрея Кириленко с переизбранием на пост президента РФБ
Баскетбол / Сборная России 0

После объявления итогов выборов президента Российской федерации баскетбола одними из первых с переизбранием Андрея Кириленко поздравили руководители Международной федерации баскетбола. В адрес Кириленко пришло поздравительное письмо за подписью президента ФИБА Хамане Ньянга и генерального секретаря Андреаса Заглиса.

«Уважаемый господин президент, уважаемый Андрей!

Сердечно и искренне поздравляем вас с переизбранием на должность президента Российской федерации баскетбола. Желаем всего наилучшего в продолжении работы на этом посту.

С воодушевлением ждём продолжения тесного сотрудничества в продвижении и развитии нашего вида спорта в России и мире. Желаем здоровья и безопасности вам и сотрудникам вашей федерации», — приводит текст письма официальный сайт РФБ.

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