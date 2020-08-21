«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче плей-офф НБА
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 111:98.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко и сделавший 5 подборов, второй — лёгкий форвард Дануэл Хаус, на счету которого 19 очков и 9 подборов. Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал канадский защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 29 очков и сделавший 6 подборов.
Счёт в серии до четырёх побед — 2-0 в пользу «Хьюстон Рокетс».
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
20 августа 2020, четверг. 22:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 98
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 21, Хаус - 19, Гордон - 15, Грин - 15, Такер - 14, Риверс - 11, Ковингтон - 10, Маклемор - 6, Frazier, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Мба а Муте, Уэстбрук, Чендлер
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 31, Галлинари - 17, Пол - 14, Шрёдер - 13, Dort - 8, Адамс - 8, Ноэль - 4, Базли - 3, Hervey, Roberson, Бертон, Диалло, Мускала, Надер, Фергюсон, Холл
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