«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче плей-офф НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Хьюстона» со счётом 111:98.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко и сделавший 5 подборов, второй — лёгкий форвард Дануэл Хаус, на счету которого 19 очков и 9 подборов. Самым результативным игроком в составе «Оклахомы» стал канадский защитник Шай Жильжо-Александер, набравший 29 очков и сделавший 6 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед — 2-0 в пользу «Хьюстон Рокетс».