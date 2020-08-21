Леброн Джеймс установил антирекорд карьеры

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 10 очков в матче плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88, 1-1 в серии).
Джеймс записал себе в актив наименьшее количество очков в победном матче плей-офф за карьеру. Ранее Леброн проиграл все 6 матчей, когда набирал менее 15 очков в постсезоне.
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».
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