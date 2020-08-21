«Хьюстон» установил новый исторический рекорд НБА

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» (111:98, 2-0 в серии) во втором матче первого раунда плей-офф НБА.
«Рокетс» исполнили 56 трёхочковых бросков за игру, что является новым рекордом для стадии плей-офф за всю историю НБА. «Хьюстон» превзошёл собственный рекордный показатель (52 трёхочковых), который покорил в предыдущей встрече против «Тандер».
Лучшей результативностью в составе победителей отметился защитник Джеймс Харден, набравший 21 очко и сделавший 5 подборов, второй — лёгкий форвард Дэньюэл Хаус, на счету которого 19 очков и 9 подборов. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук пока не может помочь «Рокетс» из-за травмы.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».
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