Травмировавшийся Лиллард объяснил провал «Портленда» во второй игре с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард поделился мнением после поражения во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (88:111). Лиллард отметил, что полученный им вывих пальца руки на помешает принять участие в третьей игре серии.



«Просто ощущаю боль. Чувствую палец при прикосновении. Небольшой отёк доставляет дискомфорт. Что касается игры, мы не расслаблялись. Посто „Лейкерс“ выложились по полной. Они старались больше, чем мы. Это был их день. Мы плохо играли в нападении, что тоже отразилось на результате», — приводит слова Лилларда ESPN.

«Портленд» сенсационно выиграл первый матч серии с «Лейкерс» (100:93), однако во второй встрече подопечные Терри Стоттса не смогли упрочить преимущество.