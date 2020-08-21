«Лейкерс» выиграли в плей-офф впервые с 2012 года

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой «Лейкерс» со счётом 111:88.
Это первая победа «Лейкерс» в плей-офф НБА с 18 мая 2012 года, когда в полуфинале Западной конференции «озёрные» во главе с Коби Брайантом одолели «Оклахома-Сити Тандер» Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена в третьем матче серии, которую в итоге проиграли 1-4. С момента последней победы «Лейкерс» прошло 8 лет и 3 месяца (3016 дней).
«Лейкерс» вышли в плей-офф НБА в сезоне-2012/2013, но всухую проиграли серию первого раунда с «Сан-Антонио Спёрс». После этого клуб из Лос-Анджелеса не попадал в постсезон и вернулся на конкурентоспособный уровень только после объединения Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в межсезонье-2019.
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