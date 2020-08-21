Опубликован рейтинг самых дорогих контрактов Европы, в топ-5 Швед и два игрока ЦСКА

Eurohoops составил рейтинг самых дорогих контрактов Евролиги.

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич второй год подряд остаётся самым высокооплачиваемым баскетболистом в Европе. В этом сезоне Миротич получит $ 5,4 млн. На второе место поднялся разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин, который по новому контракту заработает $ 3,7 млн за год.

3-5-е места делят защитник «Химок» Алексей Швед, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий «армейцев» Майк Джеймс — по $ 2,5 млн. Отметим, в прошлогоднем рейтинге Швед занимал второе место.



В топ-11 по зарплате также вошли: Нандо Де Коло («Фенербахче», $ 2,4 млн), Ян Веселы («Фенербахче», $ 2,2 млн), Серхио Льюль («Реал», $ 2 млн), Кори Хиггинс («Барселона», $ 2 млн), Вальтер Тавареш («Реал», $ 2 млн) и Алекс Абринес («Барселона», $ 2 млн).



Костас Слукас («Олимпиакос»), Ник Калатес («Барселона»), Серхио Родригес, Малкольм Дилэйни (оба «Милан») и Уилл Клайберн (ЦСКА) получают около $ 1,8 млн, а Руди Фернандес («Реал») и Скотти Уилбекин («Маккаби») — по $ 1,7 млн.