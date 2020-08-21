Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Перкинс: Леброну Джеймсу 35 лет. Майкл Джордан не боролся за титул в 35

Перкинс: Леброну Джеймсу 35 лет. Майкл Джордан не боролся за титул в 35
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне аналитик Кендрик Перкинс заявил, что шестикратный чемпион лиги в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в 35 лет не боролся за титул, в отличие от форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Ещё не видел игрока, на которого оказывалось бы такое давление и который добивался успеха на протяжении столь продолжительного периода времени. Давление началось, когда Леброн Джеймс попал на обложку журнала Sports Illustrated в 16 лет, его называли «избранным». Майкл Джордан был отчислен из школьной команды в этом возрасте. Что касается борьбы за титул, Леброну Джеймсу — 35 лет. Майкл Джордан не боролся за титул в 35. Леброн — величайший игрок в истории», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020