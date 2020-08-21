Мещеряков подписал требование к властям Беларуси о перевыборах и реабилитации заключённых
Бывший баскетболист сборной Беларуси и казанского УНИКСа Егор Мещеряков подписал письмо с требованием к властям Беларуси провести перевыборы и реабилитировать всех политических заключённых, сообщает «Прессбол».
Письмо подписало уже более 300 спортсменов, тренеров и журналистов.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Тем не менее его оппоненты остались недовольны официально провозглашёнными результатами и обвинили власти в массовых фальсификациях. После этого в стране начались акции протеста, которые в первые дни подавлялись силовыми методами. На сегодняшний день политический кризис в Беларуси продолжается.
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