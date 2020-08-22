«Юта» разгромила «Денвер» с разницей в +37 и повела в серии

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся 3-й матч 1/4 финала серии плей-офф НБА Западной конференции между «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев паркета – игроков «Юты» – 124:87, которые повели и в серии – 2-1.
Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс американский разыгрывающий Майк Конли, на счету которого 27 очков и 4 передачи. Второй по результативности в этом матче – французский центровой «Джаз» Руди Гобер, которому удалось оформить дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.
Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич – 15 очков, 5 подборов и 6 передач.
4-я встреча между «Ютой» и «Денвером» состоится 24 августа. Начало – 04:00 мск.
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