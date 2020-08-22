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«Юта» разгромила «Денвер» с разницей в +37 и повела в серии

«Юта» разгромила «Денвер» с разницей в +37 и повела в серии
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся 3-й матч 1/4 финала серии плей-офф НБА Западной конференции между «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев паркета – игроков «Юты» – 124:87, которые повели и в серии – 2-1.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс американский разыгрывающий Майк Конли, на счету которого 27 очков и 4 передачи. Второй по результативности в этом матче – французский центровой «Джаз» Руди Гобер, которому удалось оформить дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов.

Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал сербский центровой Никола Йокич – 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

4-я встреча между «Ютой» и «Денвером» состоится 24 августа. Начало – 04:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
21 августа 2020, пятница. 23:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
124 : 87
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Конли - 27, Гобер - 24, Митчелл - 20, Ньянг - 16, Кларксон - 11, Мудиай - 7, Tucker - 5, Они - 5, О'Нил - 3, Брэдли - 2, Инглс - 2, Morgan - 1, Брэнтли - 1, Wright-Foreman, Дэвис, Уильямс-Госс
Денвер Наггетс: Йокич - 15, Маррей - 12, Bol - 11, Крэйг - 8, Миллсэп - 8, Дозьер - 7, Портер - 7, Грант - 6, Пламли - 6, Моррис - 4, Бэйтс-Диоп - 2, Дэниелс - 1, Бартон, Вонле, Кук, Харрис, Чанчар
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