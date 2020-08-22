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Дабл-даблы Харриса и Эмбиида не спасли «Филадельфию» от третьего поражения «Бостону»

Дабл-даблы Харриса и Эмбиида не спасли «Филадельфию» от третьего поражения «Бостону»
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 3-я встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости – игроки «Бостона» — 102:94 и повели в серии 3-0, приблизившись к выходу в следующий раунд турнира.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 1 передачи. Ещё одним дабл-даблом отметился лёгкий форвард «Сиксерс» Тобиас Харрис – 15 очков, 15 подборов и 4 передачи.

Наибольший вклад в победу «Бостона» внёс американский разыгрывающий Кемба Уокер, который набрал 24 очка и совершил 8 подборов и 4 передачи.

Следующая встреча между «Филадельфией» и «Бостоном» состоится 23 августа. Начало – 20:00 мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
22 августа 2020, суббота. 01:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
94 : 102
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 30, Милтон - 17, Ричардсон - 17, Харрис - 15, Бёркс - 9, Хорфорд - 6, Pelle, Shayok, Коркмаз, Нето, О'Куинн, Робинсон, Симмонс, Скотт, Тибулл
Бостон Селтикс: Уокер - 24, Браун - 21, Тейтум - 15, Смарт - 14, Тайс - 8, Уильямс - 7, Кантер - 6, Уонамэйкер - 5, Лэнгфорд - 2, Грин, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Фалль, Хэйворд, Эдвардс
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