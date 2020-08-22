Дабл-даблы Харриса и Эмбиида не спасли «Филадельфию» от третьего поражения «Бостону»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 3-я встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости – игроки «Бостона» — 102:94 и повели в серии 3-0, приблизившись к выходу в следующий раунд турнира.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов и 1 передачи. Ещё одним дабл-даблом отметился лёгкий форвард «Сиксерс» Тобиас Харрис – 15 очков, 15 подборов и 4 передачи.
Наибольший вклад в победу «Бостона» внёс американский разыгрывающий Кемба Уокер, который набрал 24 очка и совершил 8 подборов и 4 передачи.
Следующая встреча между «Филадельфией» и «Бостоном» состоится 23 августа. Начало – 20:00 мск.
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