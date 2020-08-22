Кириленко: будем бороться со всякими договорными играми и судейским произволом

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился планами на очередной срок на этом посту.



«Если бы не был готов к работе, не баллотировался бы на пост президента. У нас было много проблем до этого, и сейчас можно сказать, что РФБ состоялась. Проблем очень много в разных направлениях. Пока сконцентрировались в нескольких направлениях — международная деятельность и структура организации. На международном уровне уже можем лоббировать интересы России, а федерация сейчас работает как часы. К нам уже приходят спонсоры и предлагают поддержку. Мне важно, чтобы произошло оздоровление баскетбола. Нравится путь, который мы выбрали. Будем бороться со всякими договорными матчами и судейским произволом. Сейчас, к примеру, ставок на детский спорт уже нет», — приводит слова Андрея Кириленко «Матч ТВ».



На выборах президента РФБ Андрей Кириленко получил 109 голосов, его оппонент Эдуард Сандлер — 16.